Сергей Кузнецов призвал прекратить "грязную информационную кампанию против губернатора"

"В последнее время в средствах массовой информации активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об Амане Гумировиче Тулееве.

Я как глава города Новокузнецка крайне возмущён происходящим.

Аман Тулеев возглавляет нашу область почти 20 лет. Для меня он стал настоящим учителем и наставником. С большим уважением и почитанием к Аману Гумировичу Тулееву относятся и жители региона, для которых он - поистине народный губернатор, мудрый политик и грамотный управленец.

Давайте вспомним, как в 90-е Тулеев предотвратил «рельсовую войну» шахтеров, не допустил массового закрытия угольных предприятий в Кузбассе. И по сей день наш губернатор выступает гарантом стабильности угольного региона, активно борется с коррупцией среди руководителей любого уровня, обеспечивает социально-экономическую и политическую устойчивость области. Кузбасс без преувеличения можно назвать регионом социальной справедливости.

Сейчас Аман Гумирович находится в отпуске. И он имеет на это полное право. При этом работа областной администрации четко отлажена. Сейчас Кузбасс продолжает работать на результат, выполнять все задачи, поставленные президентом России.

Я надеюсь, что у представителей СМИ и пользователей сайтов возобладают разум и совесть, и они прекратят разворачивать грязную информационную кампанию против губернатора Кемеровской области, расшатывать стабильность в регионе и будоражить лживыми информационными «вбросами» население".