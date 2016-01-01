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Новость от 21 Июня 2017

Сергей Кузнецов призвал прекратить "грязную информационную кампанию против губернатора"

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал обращение к горожанам и представителям СМИ, в котором он заявил о "грязной информационной кампании" против Амана Тулеева.

 

"В последнее время в средствах массовой информации активно муссируются сплетни об отставке и болезни нашего губернатора. В погоне за рейтингами журналисты публикуют надуманные факты об Амане Гумировиче Тулееве.

Я как глава города Новокузнецка крайне возмущён происходящим.

Аман Тулеев возглавляет нашу область почти 20 лет. Для меня он стал настоящим учителем и наставником. С большим уважением и почитанием к Аману Гумировичу Тулееву относятся и жители региона, для которых он - поистине народный губернатор, мудрый политик и грамотный управленец.

Давайте вспомним, как в 90-е Тулеев предотвратил «рельсовую войну» шахтеров, не допустил массового закрытия угольных предприятий в Кузбассе. И по сей день наш губернатор выступает гарантом стабильности угольного региона, активно борется с коррупцией среди руководителей любого уровня, обеспечивает социально-экономическую и политическую устойчивость области. Кузбасс без преувеличения можно назвать регионом социальной справедливости.

Сейчас Аман Гумирович находится в отпуске. И он имеет на это полное право. При этом работа областной администрации четко отлажена. Сейчас Кузбасс продолжает работать на результат, выполнять все задачи, поставленные президентом России.

Я надеюсь, что у представителей СМИ и пользователей сайтов возобладают разум и совесть, и они прекратят разворачивать грязную информационную кампанию против губернатора Кемеровской области, расшатывать стабильность в регионе и будоражить лживыми информационными «вбросами» население".

Напомним, накануне пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможной отставке Тулеева.

 

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