10 и 11 июля в Новокузнецке пройдёт двухдневная конференция для сотрудников кадровых отделов и бухгалтеров. Российские бизнес-тренеры с многолетним опытом работы поделятся с кемеровскими специалистами последними инновациями из мира трудового законодательства и налогообложения.

Конференция откроется семинаром-тренингом для сотрудников кадровых служб. Он также будет полезен и бухгалтерам. Участников ждёт подробная инструкция о подготовке к проверкам трудовых надзорных органов и прокуратуры. Так, например, они узнают о новых видах "бесконтактных", электронных проверок. Электронную проверку работодатели могут пройти самостоятельно и таким образом избежать административной ответственности в будущем при выездных ведомственных проверках.

Это не единственный вопрос, который рассмотрят на семинаре. Как правильно оформить увольнение? Почему нельзя писать заявление на отпуск? Что должен знать бухгалтер о кадровом делопроизводстве? Эти и другие темы осветит эксперт по трудовому законодательству и кадровому делопроизводству, эксперт при Минтруде и бизнес-тренер Марина Боярина.

Завершится конференция семинаром, посвященным подготовке полугодовой бухгалтерской и налоговой отчетности, на которой приглашаются также финансовые директора и специалисты кадровых служб. Аудитор, налоговый консультант и аттестованный преподаватель ИПБ России Ирина Самарина ответит на самые сложные и спорные вопросы налогообложения.

Участники семинара обсудят важнейшие изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве, практику исчисления и декларирования НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов, новый порядок применения онлайн-ККТ, а также на практических примерах рассмотрят подводные камни резервирования сомнительных долгов и многое другое.

Организатор конференции — группа компаний Центр "Актив С". В неё входят аудиторско-консалтинговый центр и учреждение дополнительного профессионального образования. Центр "Актив С" более 15 лет оказывает клиентам всю необходимую помощь по вопросам организации и ведения бизнеса. Центр "Актив С" является учебно-методическим центром Института профбухгалтеров России. Помимо аттестации, переподготовки и повышения квалификации бухгалтеров и кадровиков, компания занимается консалтингом, аудитом и проведением тренингов и семинаров.

Конференция пройдёт 10 и 11 июля с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 39 Бизнес центр, конференц-зал, 3-й этаж Узнать подробности и зарегистрироваться на семинары можно на официальном сайте Центра "Актив С".