Когда центр Новокузнецка начнёт преображаться

После Дня города начнётся реконструкция сквера им. А.И. Выпова и тротуара на улице Кирова в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Помимо этого в порядок приведут памятник Памятник «Дружбы народов СССР», который стоит между ул. Кирова и пр. Октябрьский. За летние месяцы отремонтируют тротуар по нечетной стороне улицы Кирова, облагородят пешеходную зону от пр. Кузнецкстроевский до ул. Тольятти (порядка 700 метров).
Как уточнили в пресс-службе городской администрации, планируется также отремонтировать 11 дворов на Кирова, Циолковского, Курако, Сеченова, Ушинского и др. Узнать точный перечень территорий можно здесь.
В общей сложности за 2017 год планируется благоустроить больше 70 дворов. Рабочие не только приведут в порядок асфальтное покрытие, но и поставят новые скамейки, урны и системы освещения.
По словам мэра Новокузнецка Сергея Кузнецова, обсуждение всех замыслов происходит при непосредственном участии жителей.
Ранее мы сообщили, что легендарный памятник «Дружбы народов СССР» требует срочного ремонта.
novokuznetsk.su
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