В Кузбасс зашла новая авиакомпания

Авиакомпания «Алроса» запустила перелёты из Кемерова. Кузбассовцы смогут на комфортабельных самолётах марки Boeing-737−800 летать на юг России - в Сочи и Симферополь.

Воспользоваться рейсом Кемерово — Сочи — Кемерово можно будет до 17 сентября, вылет из Кузбасса по воскресеньям, из Сочи — по субботам.

До Симферополя рейс будет курсировать до 17 сентября. Вылет из Кемерова будет осуществляться каждый понедельник, из Симферополя - каждое воскресенье.

Билеты можно купить либо в авиакассах, либо на сайте компании, сообщает ВашГород.ру.

Расписание рейсов было составлено с учётом максимального удобства для пассажиров. Узнать точное расписание можно узнать здесь.