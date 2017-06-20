Торговый бизнес станет мобильнее: Цены на продукты начнут снижаться

Как заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, до конца этого года в Госдуме примут закон о нестационарной и мобильной торговле. По словам чиновника, благодаря этим мерам в стране возрастёт спрос на мобильные торговые объекты.

«В законе всё детально пропишут, будет дано чёткое понятие, что такое «мобильный торговый объект». Поэтому спрос на современные коммерческие авто должен возрасти до 50 тыс. в год», - считает он.

При этом цены в таких мобильных торговых точках будут в разы ниже, нежели в крупных дискаунт-сетях – на 10-15%, сообщает газета Ведомости.