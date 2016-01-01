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Новость от 22 Июня 2017

Россияне стали чаще пользоваться фальшивыми деньгами

Представители Банка России рассказали о росте сбыта фальшивых денег через банкоматы. По словам первого зампреда ЦБ Георгия Лунтовского, такая ситуация сложилась из-за использования дешевых моделей банкнотоприемных устройств, которые проверяют только один-два защитных признака, вместо необходимых четырёх.

В I квартале 2017 года было выявлено порядка 12 тыс. поддельных купюр, причём подавляющее число – это пятитысячные купюры. Реже всего подделывают монеты номиналом в 2, 5 и 10 рублей, передаёт газета Известия.

Ранее мы сообщили, что каждому россиянину не хватает денег даже на еду - 75% наемных работников предприятий и организаций находится у черты бедности.

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