Эксперт круглого стола «По SUществу»: Без поддержки населения, все усилия властей по благоустройству Новокузнецка бесполезны

В мае участники дискуссионного клуба «По SUществу», который организует Novokuznetsk.su совместно с «Сибирской генерирующей компанией» обсудили масштабный проект программы «Пять шагов благоустройства», в рамках которого уже с 1 июля начнут реконструкцию сквера им. Выпова.

В ходе разговора речь зашла и о необходимости вовлечения горожан в процесс благоустройства Новокузнецка.

Как рассказал руководитель пресс-службы «РУСАЛ Новокузнецк» Антон Василенко, ежегодно на эти цели выделяются солидные суммы.

«С 2008 года Компания ежегодно заключает договор с администрацией Кемеровской области о социально-экономическом сотрудничестве. За восемь лет на благоустройство Новокузнецка было выделено 517 млн рублей. Уже и в этом году подписано очередное соглашение на 100 млн рублей. На эти деньги будет организовано уличное освещение на улице Обнорского, Одесской, Молодежной и Геологической. Рабочие реконструируют сквер и установят несколько светофоров в Кузнецком и Орджоникидзевском районах. На Обнорского продолжится ремонт фасадов, на улице Ленина отремонтируют тротуары. Ещё планируем выкупить здание, расположенное за ДК «Алюминщик». В нем будет создаваться школа для одарённых детей. Это одно направление.

Второе направление: грантовая программа «Территория РУСАЛа», дающая возможность инициативным горожанам и общественным организациям предлагать и воплощать свои идеи по реконструкции общественных мест, либо по созданию абсолютно новых. Один из таких ярких примеров – первый в Кузбассе детский технопарк, на базе центра детского технического творчества «Меридиан», где занимаются прекрасные будущие специалисты. Недавно открылся детский центр профессий «Город мастеров», - рассказал Антон Василенко.

При этом представитель «РУСАЛа» отметил, что можно вкладывать любые деньги в развитие Новокузнецка, но если не подключать процессу благоустройства горожан, все усилия будут напрасны. Приведя в пример «Парк причудливых форм», где студенты КемГУ навели порядок и сделали интересную скульптурную форму, но почти сразу её кто-то украл.

«Мы тоже часто сталкиваемся с актами вандализма. Но чем больше делаешь для города совместно с жителями, тем выше вероятность, что это сохранится», - поддержал Антона Василенко председатель Кемеровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Павел Клепиков.

Сейчас горожане активно озеленяют Новокузнецк в рамках экомарафона РУСАЛа «Зелёная волна». По словам Антона Василенко, все программы по благоустройству стимулируют формирование береженого отношения жителей к общему имуществу.