Две сотни работодателей получили сроки за долги по зарплате

В России принимают все меры по ликвидации задолженности перед сотрудниками. По словам главы Роструда Всеволода Вуколова, за последний год прокуратура стала активней возбуждать уголовные дела против недобросовестных работодателей.

«За это время было возбуждено порядка 200 уголовных дел на работодателей, задерживающих зарплату. Работодатель может понести уголовное преследование, если не платил своим сотрудникам больше двух месяцев», - рассказал он Российской газете.

С января по май 2017 года 498 тыс. работникам вернули 7,5 млрд рублей невыплаченной зарплаты. За 2016 год работодатели накопили долг перед сотрудниками в размере 25 млрд рублей, что на 20 % больше, чем за 2015 год.