В России создадут алиментный фонд

Для защиты детей в России предлагают создать алиментный фонд. Автор инициативы глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева считает, что благодаря этому фонду было бы проще разыскивать алиментщиков. Это предложение уже направлено в думский комитет по труду и социальным вопросам, сообщает Интерфакс.

«Сейчас жизнь сложная, очень трудно растить ребёнка, если семья неполная. Поэтому нужен фонд, средства из которого шли бы на содержание детей, пока их родители уклоняются от уплаты алиментов», - считает она.

По информации Федеральной службы судебных приставов, в прошлый год на исполнении были 1,6 млн исполнительных листов о взыскании алиментов.

Ранее мы сообщили, что под действие разработанного закона об изъятии единственного жилья, могут попасть более 7 тысяч должников. В первую очередь жильё могут забрать у злостных неплательщиков по алиментам.