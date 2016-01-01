Агентство "Интерфакс" опубликовало комментарий представителей пресс-службы администрации Кемеровской области, рассказавших о причинах затянувшегося отпуска Амана Тулеева:
"(Губернатору) была проведена операция на позвоночнике. Подробнее о его состоянии можно будет узнать во время завтрашней пресс-конференции", - говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы от Кузбассса и бывший пресс-секретарь Амана Тулеева Антон Горелкин сообщил СМИ:
«Мне известно, что Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике, операция прошла успешно, сейчас он проходит реабилитацию. Он живой человек, это со всеми может случиться. Через две недели, по моим данным из региона, он выйдет на работу».
Также депутат сообщил, что «никаких заявлений об отставке Тулеев не писал». Слухи о скором уходе главы Кузбасса с поста Горелкин связывает с активностью «недоброжелателей» Тулеева в регионе и на федеральном уровне, «которые использовали эту ситуацию, чтобы максимально ее нагреть и постараться каким-то образом повлиять на решение президента».
Напомним, губернатор брал десятидневный отпуск в мае, который должен был завершиться 22 мая. Но отпуск продолжается до сих пор. Долгое отсутствие губернатора и официальных сообщений от областных властей породило немало слухов вокруг возникшей ситуации.
novokuznetsk.su
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