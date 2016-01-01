Ранее депутат Госдумы от Кузбассса и бывший пресс-секретарь Амана Тулеева Антон Горелкин сообщил СМИ:

«Мне известно, что Аману Тулееву сделали операцию на позвоночнике, операция прошла успешно, сейчас он проходит реабилитацию. Он живой человек, это со всеми может случиться. Через две недели, по моим данным из региона, он выйдет на работу».

Также депутат сообщил, что «никаких заявлений об отставке Тулеев не писал». Слухи о скором уходе главы Кузбасса с поста Горелкин связывает с активностью «недоброжелателей» Тулеева в регионе и на федеральном уровне, «которые использовали эту ситуацию, чтобы максимально ее нагреть и постараться каким-то образом повлиять на решение президента».