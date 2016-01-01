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Новость от 21 Июня 2017

В России появится новый сотовый оператор

В России скоро появится новый мобильный оператор связи Stars Mobile. Группа компаний Black Star, владельцем которых является Тимур Юнусов  - Тимати, в партнерстве с мобильной платформой «Атлас» создают не только новый оператор связи, но и интернет-банкинг и партнерскую кешбэк-программу.

Как рассказал гендиректор Black Star Павел Курьянов, новая технологическая продукция будет популярна среди молодёжи от 16 до 24 лет.

Уже в сентябре-октябре проекты запустят, сообщает газета «Известия». Новые технологии начнут работать через единое мобильное приложение.

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