В России появится новый сотовый оператор

В России скоро появится новый мобильный оператор связи Stars Mobile. Группа компаний Black Star, владельцем которых является Тимур Юнусов - Тимати, в партнерстве с мобильной платформой «Атлас» создают не только новый оператор связи, но и интернет-банкинг и партнерскую кешбэк-программу.

Как рассказал гендиректор Black Star Павел Курьянов, новая технологическая продукция будет популярна среди молодёжи от 16 до 24 лет.

Уже в сентябре-октябре проекты запустят, сообщает газета «Известия». Новые технологии начнут работать через единое мобильное приложение.