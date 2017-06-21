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Новость от 21 Июня 2017

Сотрудники федеральной службы охраны смогут перекрывать дороги

Сотрудники федеральной службы охраны (ФСО) смогут перекрывать движение транспорта и пешеходов. Этот законопроект Госдума приняла сегодня в третьем чтении.

Как сообщает РИА Новости, сотрудники госохраны также смогут на безвозмездной основе использовать аэропорты, аэродромы, вертодромы и посадочные площадки независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.

Для обеспечения охраны они имеют право определять перечень вещей и грузов, запрещенных к проносу и провозу на охраняемые объекты.

Помимо этого сотрудники СФО обязаны защищать и персональные данные важных лиц и членов их семей.

Отметим, законопроект был внесён на рассмотрение президентом РФ Владимиром Путиным ещё в феврале 2017 года.

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