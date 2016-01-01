Из Новокузнецка в Анапу начал курсировать детский поезд

Накануне состоялось торжественное отправление первого в этом году поезда №553/554 из Новокузнецка в Анапу.

На нём дети из Новокузнецка и Кемерова с комфортом доедут до Черноморского побережья. Для удобства детей все 11 вагонов обустроены биотуалетами и кондиционерами, есть два вагона-ресторана. Для безопасности организовано сопровождение медицинскими работниками и сотрудниками полиции.

За этот сезон детский поезд совершит четыре рейса в Анапу, доставив более 4,5 тыс. ребят.

Как сообщают в пресс-службе Западно-Сибирского филиала АО "ФПК", организованная перевозка детей будет осуществляться также в регулярных поездах: для этих целей прицепят дополнительные вагоны. За 2017 год к местам отдыха перевезут более 9 тыс. человек, что на 35% больше чем в прошлом году.