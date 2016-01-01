Кузбасс стал богаче на 3,7 млрд рублей

В эту среду депутаты областного совета внесли изменения в бюджет региона, увеличив его на 3,73 млрд руб.(+ 3,4%).

Как разъяснил начальник главного финуправления региона Игорь Малахов, бюджет пополнился за счёт увеличения налоговых поступлений от угольных предприятий.

Благодаря улучшению финансового климата (за счёт роста цен на уголь) доходы предприятий выросли, увеличились и поступления в казну, сообщает Коммерсант.

Также увеличены безвозмездные поступления и поступления по налогу на добычу полезных ископаемых.

Излишки средств потратят на повышение зарплаты работникам бюджетникам и на дотации муниципальным бюджетам.