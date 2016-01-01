Какой застройкой могут гордиться новокузнечане

На круглом столе «По SUществу», организованном novokuznetsk.su при поддержке «Сибирской генерирующей компании», был затронут вопрос об уникальности архитектуры Новокузнецка. По словам председателя Кемеровского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Павла Клепикова, в городе сохранилось много архитектуры, которой можно гордиться.

«У нас много интересной архитектуры. Нам есть, чем гордиться. Застройки 30-х годов – это индустриализация, фрагментарная застройка в Орджоникидзевском районе. Расцвет Новокузнецка – это эпоха классицизма, сталинского ампира. У нас город построен с претензией на областное значение, один проспект Металлургов олицетворяет советскую идеологию. Отмечу уникальный дом №39 на Металлургов или грандиозный ансамбль жилой застройки улица 25 лет Октября. Вся улица Кирова преобразила город. А вот с 90-х годов пошли панельные дома, да серые коробки. Глазу, конечно, не зацепиться», - рассказал он.

Заведующая кафедрой архитектуры архитектурно-строительного института СибГИУ Ольга Матехина добавила, что сейчас потребность города в архитекторах закрывается за счёт местных выпускников:

«Конечно, сейчас не хватает таких знаковых построек. Но у наших студентов есть много интересных идей, которые могут изменить лицо города. Студенты ежегодно создают немало интересных и качественных проектов, но вот до реализации доходят лишь единицы. Многие организации, к сожалению, не считают, что работу молодых архитекторов нужно поощрять».

Ранее мы рассказали о студенческих проектах концертного комплекса, зоологического сада, обновления жилой застройки соцгорода, теннисной школы, создания на месте доменного цеха КМК №5 музея стали.