Известный журналист снимает фильм о коррупции в Кузбассе

Журналист Андрей Караулов на сайте программы "Момент истины" анонсировал съёмки документального фильма о коррупции в Кемеровской области.

Поводом стало письмо, поступившее в редакцию программы, в котором некий Д.А. Захаров сообщает, что провёл расследование фактов, затрагивающих лицензирование управляющих компаний в Кемеровской области.

“Все документы, подтверждающие факты коррупции в Кемеровской области, находятся у нас в руках. Мы проводим свое собственное расследование, результатом которого станет документальный фильм”, - сообщается на сайте.

В числе фигурантов расследования значатся известные кузбасские чиновники и представители правоохранительных ведомств.

В частности в письме упоминаются следующие лица:

Гайденко И.В. — Начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области;

Захватошин А.Б. — заместитель начальника Государственной жилищной инспекции КО;

Платов М.И. — Прокурор г. Новокузнецка;

Лунева Н.В. — начальник следственного управления по г. Новокузнецку Кемеровской области;

Калинкин С.Н. – руководитель СК по Кемеровской области,

Ткач А.А. на период расследования занимал должность руководителя СУ СК по г. Новокузнецку в КО; Иванов А. – заместитель Губернатора Кемеровской области;

Кузнецов С.Н. – глава администрации г. Новокузнецка Кемеровской области.

Сообщается, что перечисленные персоны прямо или опосредованно являются фигурантами проведённого расследования.

“Роль каждого может быть установлена только при наличии воли заинтересованных лиц с обязательным возбуждением уголовного дела в отношении явно прямого субъекта преступлений — Захватошина А.Б. — заместителя начальника Государственной жилищной инспекции КО и его руководителя Гайденко И.В”, - отмечает автор письма.

Отметим, авторская программа Андрея Караулова “Момент истины” с 1992-го по 2016-й год выходила в эфире различных телеканалов. Последние пять лет “Момент истины” можно было посмотреть на “Пятом канале”. Сейчас программа пока выходит только на ютьюбе, но в одном из интервью в конце 2016-го года Караулов допустил возвращения “Момента истины” в сетку вещания “ТВ-Центра”, где программа выходила около десяти лет.