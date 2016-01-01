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Новость от 22 Июня 2017

Новокузнечане жалуются на запах от птицефабрики

Жители Новоильинского района жалуются на неприятный запах. По словам новокузнечан, дышать нечем из-за деятельности птицефабрики, которая находится рядом.

Много недовольных обращений поступило от горожан в администрацию и на «Зелёную линию».

Все жалобы будут детально проверять и отрабатывать. Материалы направлены в региональный Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Новокузнецкую межрайонную природоохранную прокуратуру для оперативного выявления и устранения нарушений. 

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