Как заработать на биржевых и банковских инструментах

На вопросы отвечает директор Новокузнецкого филиала ООО «Компании БКС» Николай Соколов.

В чем преимущества биржевого обмена валюты?

За последние 2-3 года россияне в полной мере осознали особенности плавающего курса рубля. Покупать валюту население теперь старается не только перед поездками за рубеж, но и «про запас», в случае если текущий курс кажется благоприятным. Как это делать наиболее грамотно?

Для покупок валюты, как и прежде, используются банковские кассы, к ним добавились интернет-кабинеты в банках, что, конечно, является более безопасным способом покупки валюты, но суть так и не изменилась – купить или продать валюту можно лишь по той цене, которую установил банк. Нет возможности подать поручение на покупку/продажу валюты по курсу, который бы вас устроил, в случае его изменения.

C 2013 года прямой доступ на валютный рынок Московской биржи (СЭЛТ)** открыт для физлиц и предпринимателей. Достаточно открыть счет у брокера, предоставляющего услугу. Такой доступ позволяет ориентироваться при конвертации именно на курс биржевых торгов, а также иметь возможность устанавливать уровни для покупки и продажи валюты на интересующие цены заранее. Расходы на покупку валюты при этом могут быть существенно меньше, чем при конвертации в банке, особенно если речь идет о крупных операциях.

Торги на валютном рынке проходят с 10 утра и до 12 ночи. Это дает возможность покупать и продавать валюту в удобное время и не зависеть от работы отделений банка. Валюту после приобретения на бирже можно вывести на собственный банковский счет. Также можно заключить сделку с неполным обеспечением, то есть для сделки можно использовать лишь часть средств, а недостающую сумму предоставить до момента расчета по сделке. Такой вариант подходит, когда необходимо фиксировать сегодняшний курс валюты для будущих расчетов, однако достаточной суммы рублей на счету еще нет.

Добавлю, что покупка и продажа валюты на бирже – это отличная возможность диверсификации инвестиционного портфеля. Если клиент хочет избежать рублевых рисков и хранить свои средства в валюте, то брокер дает возможность конвертировать валюту на валютном рынке Московской Биржи по межбанковскому курсу, что позволяет оперативно использовать колебания курсов валют.

Как меняются инвестиционные настроения в России?

В условиях затянувшейся глобальной неопределенности российские частные инвесторы стараются выдерживать здоровый баланс между доходностью и рисками, поэтому в большинстве своем они придерживаются консервативного портфельного подхода. Впереди просматривается немало рисков и потенциальных «черных лебедей» – это и геополитика, и нефть, и общее состояние мировой экономики. Поэтому в целом мы находим такой подход разумным.

В то же время, на рынке есть привлекательные идеи и возможности даже для осторожных инвесторов. Так, многие вчерашние вкладчики могут выбрать корпоративные облигации, облигации федерального займа (ОФЗ), структурные продукты*** с защитой капитала и так далее.

Также хочу обратить внимание на то, что в последнее время стало меняться отношение к инвестициям в регионах России. Финансовая грамотность сегодня растет не только в мегаполисах. Это заметно прежде всего по растущему запросу на инвестиционные решения, персональное финансовое планирование (ПФП), и в целом по более сознательному отношению населения к вопросам вложения денег.

Обратите внимание – при колебаниях курса уже нет того дикого ажиотажа с очередями в обменные пункты, как это было еще буквально 4-5 лет назад, люди стали лучше понимать тенденции и взаимосвязи, и многие сегодня ищут возможности заработать на валютной нестабильности, а не просто закупить валюты, потому что «все покупают».

Это уже осознанное, аргументированное действие с деньгами, а не просто «сегодня вложим, а там посмотрим». Как показывает опыт финансовых советников БКС, за последние пять лет люди действительно стали лучше формулировать свои цели и адекватнее оценивать и риски, и доходности.

Конечно, это только начало пути и здесь не стоит ждать стремительных перемен, но тенденции последних лет не могут не радовать.

Чем отличаются российский и западный подходы к инвестированию?

Каждый день БКС работает с тысячами инвесторов по всей России. Учитывая масштаб деятельности ФГ БКС, мы знаем, как люди инвестируют в развитых странах и чем принципиально отличается наш «инвестиционный менталитет» от западного.

Российские инвесторы обычно приходят за большИм процентом дохода. Если в западном банке ставка по вкладу 2%, а инвестор на фондовом рынке может, к примеру, заработать 4%, то для него это уже звучит неплохо. У нас же пожелания по инвестиционному портфелю начинаются от 12-15%, при том что банки предлагают вклады в среднем под 6-8%. На западе от такой доходности пришли бы в восторг.

Еще наши люди не готовы инвестировать «в долгую». Это хроническая проблема российского рынка. Свое будущее надо программировать. Через планирование, портфельные инвестиции, долгосрочные вложения. У нас все больше примеров, когда люди инвестируют на долгий срок, скажем, для дополнительного пассивного дохода на пенсии. Причем для таких целей есть очень хорошие инструменты, например, накопительное страхование жизни (НСЖ)****. Однако большинство готовы инвестировать на 1-2-3 года. Это очень мало.

И здесь все упирается в то, что основная масса частных инвесторов в России – это суперосторожная, консервативная аудитория, у которой, по сути, только формируется доверие к инвестиционным инструментам, к фондовому рынку. Мы регулярно организуем для них бесплатные конференции, деловые завтраки с участием ведущих российских экспертов, известных аналитиков. И должен сказать, свободные места на них редкость. Мы видим спрос не на какие-то абстрактные «финансовые знания», а на конкретные решения в конкретной экономической ситуации. Многие с унынием наблюдают, как снижаются ставки по вкладам, многие устали ждать, когда же пойдет в рост недвижимость. И они приходят к нам, узнают про возможности тех же облигаций, ОФЗ (облигаций федерального займа), продуктов с полной защитой капитала, задают вопросы, просят на пальцах объяснить, как работает тот или иной продукт и так далее.

Мы помогаем им инвестировать осознанно, не просто на доверии к опыту и профессионализму компании, а на понимании того, для чего, во что, с какими рисками они вкладывают свои сбережения, из чего формируется доходность. Вместе с тем, приходится констатировать, что многие в России пока еще считают, что «знают всё сами», и прибегают к помощи финансовых консультантов лишь после того, как терпят неудачи при самостоятельном инвестировании.