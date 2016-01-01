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Новость от 22 Июня 2017

В России придумали новый способ заставить людей копить на пенсии

В конце июня Минфин представит на рассмотрение правительства доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Как разъяснил замминистра финансов Алексей Моисеев, в документе прописано два варианта автоподписки.

В первом предлагается переводить людей на ИПК по умолчанию, но для этого нужно внести поправки в Гражданский кодекс (сейчас нужно письменное согласие).

Во втором варианте прописали, что при любом изменении трудового договора, в нём должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК.  (К примеру, при повышении зарплаты или сокращении отпуска).

Автор инициативы отмечает, что на реализацию такого плана уйдет больше времени. Новую систему планируется внедрить к 1 января 2019 года, сообщает газета Ведомости.

Эксперты в свою очередь считают, что формально права работников не нарушаются, основную нагрузку от этого законопроекта возьмут на себя кадровики Им придется каждый раз напоминать о возможности отказаться от подписки.

Для справки: Система ИПК должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. Вместо работодателя их будет делать работник. Он может выбрать ставку от 0 до 6%, для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.

Изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений, а работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.

Но против выступил социальный блок – система пенсионных накоплений может быть только добровольной. В итоге первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил доработать концепцию.

novokuznetsk.su

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