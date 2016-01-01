В России придумали новый способ заставить людей копить на пенсии

В конце июня Минфин представит на рассмотрение правительства доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Как разъяснил замминистра финансов Алексей Моисеев, в документе прописано два варианта автоподписки.
В первом предлагается переводить людей на ИПК по умолчанию, но для этого нужно внести поправки в Гражданский кодекс (сейчас нужно письменное согласие).
Во втором варианте прописали, что при любом изменении трудового договора, в нём должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. (К примеру, при повышении зарплаты или сокращении отпуска).
Автор инициативы отмечает, что на реализацию такого плана уйдет больше времени. Новую систему планируется внедрить к 1 января 2019 года, сообщает газета Ведомости.
Эксперты в свою очередь считают, что формально права работников не нарушаются, основную нагрузку от этого законопроекта возьмут на себя кадровики Им придется каждый раз напоминать о возможности отказаться от подписки.
Для справки: Система ИПК должна сменить государственную накопительную систему, взносы в которую заморожены с 2014 г. Вместо работодателя их будет делать работник. Он может выбрать ставку от 0 до 6%, для тех, кто этого не сделает, ставка с 0% будет ежегодно расти на 1 п. п.
Изначально ЦБ и Минфин предлагали автоматически подключить людей к формированию пенсионных накоплений, а работающим не по найму предлагалось зарегистрироваться самим.
Но против выступил социальный блок – система пенсионных накоплений может быть только добровольной. В итоге первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил доработать концепцию.
novokuznetsk.su
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