В России придумали новый способ заставить людей копить на пенсии

В конце июня Минфин представит на рассмотрение правительства доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Как разъяснил замминистра финансов Алексей Моисеев, в документе прописано два варианта автоподписки.

В первом предлагается переводить людей на ИПК по умолчанию, но для этого нужно внести поправки в Гражданский кодекс (сейчас нужно письменное согласие).

Во втором варианте прописали, что при любом изменении трудового договора, в нём должна появиться фраза о том, что человек участвует в ИПК. (К примеру, при повышении зарплаты или сокращении отпуска).

Автор инициативы отмечает, что на реализацию такого плана уйдет больше времени. Новую систему планируется внедрить к 1 января 2019 года, сообщает газета Ведомости.

Эксперты в свою очередь считают, что формально права работников не нарушаются, основную нагрузку от этого законопроекта возьмут на себя кадровики Им придется каждый раз напоминать о возможности отказаться от подписки.