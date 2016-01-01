Кузбассовцы признались, что постоянно перерабатывают

Как сообщают специалисты HeadHunter, 79% работающих кузбассовцеврегулярно задерживаются на работе. Был проведён масштабный соцопрос, из 125 тыс. человек никогда не задерживаются только 9% респондентов.

"Чем выше должность, чем чаще задерживаются. Поэтому этот вопрос не особенно беспокоит сотрудников компаний", - прокомментировала руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири Елана Таращук.

Отметим, только 127 соискателей указывают в своём резюме о ненормированном рабочем дне, в режиме которого приходилось работать.