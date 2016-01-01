В Кузбассе подорожает электричество

Через несколько недель подорожает электричество. Для сельских жителей и городского населения (имеющие в домах стационарные электроплиты и электроотопительные установки) плата повысится с 2,13 руб. до 2,21 руб.

Чтобы специалисты успели корректно начислить плату за потреблённую электроэнергию до введения новых тарифов, населению необходимо до 30 июня передать показания счётчиков. Иначе расчёты будут произведены по среднемесячному потреблению.

Но для некоторых кузбассовцев электричество подешевеет. В рамках программы по социальной поддержке дачников, с 1 июля садоводы сэкономят на 27%, и будут платить вместо 3,04 руб. за кВт-ч - 2,21 руб. за кВт-ч.

Ранее мы сообщили, что в Кузбассе повысили тариф на капитальный ремонт.