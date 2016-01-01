Власти Кузбасса рассказали подробности о здоровье Тулеева

Сегодня в администрации Кемеровской области прошла пресс-конференция, на которой представителям СМИ рассказали о состоянии здоровья Амана Тулеева.

Официальные заявления сделали заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой и исполняющий обязанности пресс-секретаря губернатора Алексей Доронгов.

По словам Валерия Цоя, сейчас Аман Тулеев находится в кемеровской городской клинической больнице №3 им. М.А. Подгорбунского, где проходит курс реабилитации. Состояние здоровья главы региона Валерий Цой оценил как "стабильное".

Он сообщил, что в мае Аману Тулееву в Германии провели девятичасовую плановую операцию на позвоночнике с использованием металлоконструкций. После операции у губернатора начались осложнения в виде пневмонии, которая в настоящее время купирована. Как уточнил Валерий Цой, проблема с позвоночником не повлияет на исполнение функций губернатора, однако в тяжёлых физических нагрузках его ограничат.

Сейчас исполняет обязанности главы региона первый вице-губернатор Владимир Чернов.

Валерий Цой также заявил, что "Тулеев в курсе всех дел".

И.о. начальника пресс-службы губернатора Алексей Доронгов заявил, что "губернатор рвётся в бой". На поправку здоровья Аман Тулеев взял отпуск, на который он имеет полное право.

Как сообщают кемеровские СМИ, в ответ на просьбу записать видеообращение Амана Тулеева кузбассовцам из больницы Алексей Доронгов заявил, что "больница не место для селфи".