Власти Кузбасса рассказали подробности о здоровье Тулеева

Сегодня в администрации Кемеровской области прошла пресс-конференция, на которой представителям СМИ рассказали о состоянии здоровья Амана Тулеева.
Официальные заявления сделали заместитель губернатора по вопросам здравоохранения Валерий Цой и исполняющий обязанности пресс-секретаря губернатора Алексей Доронгов.
По словам Валерия Цоя, сейчас Аман Тулеев находится в кемеровской городской клинической больнице №3 им. М.А. Подгорбунского, где проходит курс реабилитации. Состояние здоровья главы региона Валерий Цой оценил как "стабильное".
Он сообщил, что в мае Аману Тулееву в Германии провели девятичасовую плановую операцию на позвоночнике с использованием металлоконструкций.
После операции у губернатора начались осложнения в виде пневмонии, которая в настоящее время купирована. Как уточнил Валерий Цой, проблема с позвоночником не повлияет на исполнение функций губернатора, однако в тяжёлых физических нагрузках его ограничат.
Сейчас исполняет обязанности главы региона первый вице-губернатор Владимир Чернов.
Валерий Цой также заявил, что "Тулеев в курсе всех дел".
И.о. начальника пресс-службы губернатора Алексей Доронгов заявил, что "губернатор рвётся в бой". На поправку здоровья Аман Тулеев взял отпуск, на который он имеет полное право.
Как сообщают кемеровские СМИ, в ответ на просьбу записать видеообращение Амана Тулеева кузбассовцам из больницы Алексей Доронгов заявил, что "больница не место для селфи".
Однако ни один из спикеров не смог точно назвать дату возвращения Амана Тулеева из отпуска.
novokuznetsk.su
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