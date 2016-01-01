Коммунисты предлагают брать с богатых больше налогов, чем с бедных

В Госдуму внесён законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Автором инициативы выступила партия КПРФ. Они предлагают также внести изменения, направленные на выравнивание бюджетной обеспеченности российских субъектов в связи с неравномерным поступлением доходов по НДФЛ.

Депутаты предлагают установить пониженную ставку НДФЛ в 5% для граждан с доходами менее 100 тыс. руб. в год, а для миллионеров (имеющих доход более 3 млн руб.) хотят ввести ставку от 15% до 25%, сообщает газета Коммерсант.

Если законопроект будет принят, то для многих россиян налоговая ставка снизится, так как прогрессивная шкала коснётся только 0, 72% человек от общей численности налогоплательщиков – это порядка 484,1 тыс. россиян.

Напомним, сейчас для всех действует единая налоговая ставка - 13%.