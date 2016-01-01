Глава Новокузнецка вместе с горожанами зажёг «Свечу памяти»

Сегодня, 22 июня, в Новокузнецке стартовая акция «Свеча памяти» в честь Дня памяти и скорби.В этот день 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы жизней.

Чтобы почтить память погибших на Бульвар Героев рано утром пришли несколько сотен новокузнечан — ветераны, школьники, их родители, сотрудники администрации и сам мэр Сергей Кузнецов.

В своём выступлении он напомнил о подвиге всех участников войны и поблагодарил пришедших. После минуты молчания, новокузнечане зажгли свечи в память о героях войны у мемориальной стены и возложили цветы к Вечному огню, сообщает ВашГород.ру.