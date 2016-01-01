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Новость от 22 Июня 2017

Когда завершится ремонт тепломагистралей в двух районах Новокузнецка

По информации Межрегиональной теплосетевой компании (МТСК, входит в Сибирскую генерирующую компанию), капитальный ремонт участков теплотрасс в Новоильинском и Кузнецком районах будет завершён к 15 сентября.

Сейчас в Новоильинском районерабочие приступили к антикоррозийной обработке труб диаметром 800 мм  протяженностью 380 п.м.  на улице Мира. Из-за этого ограничено движение по одной полосе.

Также теплоэнергетики работают в Кузнецком районе на улице Метелкина. Они уже вскрыли строительные конструкции тепловой сети и в ближайшее время приступят к замене трубопровода диаметром 500 мм протяженностью 176 п.м.

Все работы будут завершены к началу отопительного сезона.

Для справки: МТСК в Новокузнецке обслуживает более 186 км теплотрасс, поставляет тепло и горячую воду потребителям Кузнецкого, Заводского, части Орджоникидзевского, Центрального и Куйбышевского районов.

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