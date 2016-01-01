Внутри буря эмоций: столичные актёры и Новокузнецк покоряют друг друга

В Новокузнецке стартовал «РУСАЛ ФЕСТИВАL #Театр».

У горожан появилась возможность увидеть в нашем Драмтеатре спектакли выпускников школы-студии МХАТа, одной из самых известных и востребованных театральных школ в мире. Столичные актёры приехали к нам в рамках проекта "РУСАЛ ФестивАL Театра", который реализуется совместно с Фондом Олега Дерипаски "Вольное дело". Цель проекта — показать творчество молодых перспективных актёров на сценах городов присутствия Компании.

Молодые актёры высоко оценили Новокузнецк. По их словам, из всех уголков нашей страны, где они были, так им понравился наш город и Владивосток. Также гости поблагодарили Драмтеатр за тёплый приём.

Вчера московские гости показали в Новокузнецке постановку «Несовременный концерт». Идея родилась из задания в театральной школе: будущие актёры должны были поговорить с реальными людьми старше 80 лет, а затем воспроизвести с максимальной точностью их слова, эмоции и переживания.

В итоге новокузнечане увидели интересные и удивительно трогательные истории людей старшего поколения, в молодёжной интерпретации.

«Только что вышла со спектакля в Новокузнецке и у меня просто нет слов. Внутри буря эмоций, которую сложно облачить в слова. Великолепно! Полный контакт с залом!!! Большое вам спасибо!», — пишут отзывы зрители.

А сегодня горожанам покажут спектакль «С любимыми не расставайтесь» по произведению Александра Володина. Бесплатные пригласительные билеты на постановки распространялись в городских культурных, образовательных и социальных учреждениях, в ведомствах, на предприятиях и в театральной среде города.