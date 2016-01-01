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Новость от 22 Июня 2017

Кузбасс накормит Азию и Кавказ

Кузбасские власти договорились с представителями бизнеса из Китая и Армении об экспорте продуктов. Как уточняет АКО, наша делегация приняла участие на IV российско-китайском ЭКСПО в Харбине, где и смогла заключить взаимовыгодные договоры.

Как уточнили в пресс-службе АКО, были проведены удачные переговоры с представителями провинции Хейлунцзян по развитию двусторонней торговли и экспорта кузбасской продукции. Также кузбасская компания нашла партнеров по поставкам продуктов питания в Китай и Армению

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