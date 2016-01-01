Депутаты Новокузнецка сдали нормы ГТО

Несколько депутатов из Новокузнецка и частники молодежного парламента решили проверить свои силы и сдать нормы ГТО. Они отправились на стадион «Байдаевец» и продемонстрировали своё умение прыгать в длину, отжиматься, подтягиваться и бегать.

Как рассказал заместитель председателя Новокузнецкого городского отделения Совета народных депутатов Роман Завацкий, спорт побуждает людей заниматься своим физическим здоровьем, и своими детьми.