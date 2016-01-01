Куда сходить на выходных в Новокузнецке: топ мероприятий

Жаркие выходные порадуют новокузнечан разнообразием мероприятий. В ближайшие дни в городе стартует масштабный фестиваль, а все влюблённые горожане смогут посетить самое романтическое мероприятие года. Подробнее читайте в нашей афише от novokuznetsk.su

Молодёжный фестиваль «Синергия»

В эту субботу, 24 июня, стартует масштабный фестиваль «Синергия». За неделю в Новокузнецке пройдёт много творческих, музыкальных и спортивных мероприятий.

Каждый желающий сможет интересно провести своё свободное время в любом районе города. В общей сложности будет порядка 30 площадок.

24 июня пройдёт парад-открытие фестиваля. В честь этого по центральным улицам пройдёт праздничное шествие от площади у администрации города до площади общественных мероприятий.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть здесь.

Самое романтическое событие года

Если вам хочется романтической атмосферы, то самое время взять с собой вторую половинку и вечером отправиться на фестиваль Водных фонариков.

«Фестиваль проходит уже второй год. На этот раз мы решили продлить его, теперь опустить водные фонарики можно будет и 23, и 24 июня», - рассказали организаторы.

Само мероприятие состоится в парке культуры и отдыха «Водный». Вход свободный, купить бумажный фонарик можно на месте. Подробности здесь.

Байк-шоу «KYZNЯ-2017»

Ещё один фестиваль стартует в эти выходные - юбилейное байк-шоу «KYZNЯ-2017».

За три дня любители рока услышат множество композиций от сибирских коллективов и приглашенных гостей. На шоу приедет группа «Бригадный подряд», также зрители смогут увидеть Огненное шоу и захватывающие трюки мотофристайла.

Место проведения – стрелковый клуб «Кузнецкий».

Фильм-фильм-фильм…

Советуем на этих выходных посмотреть отечественную киноленту «Холодное танго»(16+). Этот фильм о войне, любви и муках выбора.

Узнать подробности вы можете узнать на сайтах кинотеатров Новокузнецка: «Октябрь», «Формула Кино», «Кино им. Кино», «Планета Кино».