Для ресторанов и магазинов ужесточат требования

В Госдуме рассматривается законопроект об ужесточении правил к магазинам, ресторанам и комбинатам бытового обслуживания. Их предлагают лишать лицензии за нарушения при ведении книги жалоб и предложений, сообщает Российская газета.

Как уточняется в пояснительной записке, этот документ призван улучшить качество обслуживания потребителей в сфере бытовых услуг и торговли.

Жалобную книгу нужно будет предоставлять всем желающим, в том числе СМИ, волонтерам и представителям общественных организаций.