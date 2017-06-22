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Новость от 22 Июня 2017

Для ресторанов и магазинов ужесточат требования

В Госдуме рассматривается законопроект об ужесточении правил к магазинам, ресторанам и комбинатам бытового обслуживания. Их предлагают лишать лицензии за нарушения при ведении книги жалоб и предложений, сообщает Российская газета.

Как уточняется в пояснительной записке, этот документ призван улучшить качество обслуживания потребителей в сфере бытовых услуг и торговли.

Жалобную книгу нужно будет предоставлять всем желающим, в том числе СМИ, волонтерам и представителям общественных организаций.

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