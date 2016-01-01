Неверов прокомментировал своё возможное назначение губернатором

Уроженец Таштагола, а ныне секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил РИА "Новости", что амбиций по поводу губернаторства в Кузбассе у него нет.

Политик отметил, что эту повестку "кто-то накручивает".

«Я неоднократно говорил, что у меня нет таких амбиций ни в Кемеровской области, ни в каком другом регионе», — сказал Сергей Неверов.

Накануне областные власти рассказали о состоянии здоровья Амана Тулеева, признавшись, что губернатору была сделана операция на позвоночнике.