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Новость от 23 Июня 2017

Неверов прокомментировал своё возможное назначение губернатором

Уроженец Таштагола, а ныне секретарь Генсовета «Единой России» Сергей Неверов заявил РИА "Новости", что амбиций по поводу губернаторства в Кузбассе у него нет.

Политик отметил, что эту повестку "кто-то накручивает".

«Я неоднократно говорил, что у меня нет таких амбиций ни в Кемеровской области, ни в каком другом регионе», — сказал Сергей Неверов.

Накануне областные власти рассказали о состоянии здоровья Амана Тулеева, признавшись, что губернатору была сделана операция на позвоночнике.

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