В центре Новокузнецка перестанут курсировать троллейбусы

По информации УТиС, на несколько дней по Ермакова перестанут курсировать троллейбусы № 5, 6, 6а.

На эти меры пошли из-за ремонта дорожного полотна. Троллейбусное движение будет закрыто до 29 июня. Но если все работы будут выполнены раньше, то сроки закрытия могут измениться.