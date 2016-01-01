В центре Новокузнецка перестанут курсировать троллейбусы

По информации УТиС, на несколько дней по Ермакова перестанут курсировать троллейбусы № 5, 6, 6а.
На эти меры пошли из-за ремонта дорожного полотна. Троллейбусное движение будет закрыто до 29 июня. Но если все работы будут выполнены раньше, то сроки закрытия могут измениться.
На время проведения ремонтных ремонт движение троллейбусов будет организованно следующим образом:
- №№ 5, 6а по временным маршрутам: «Левый берег-Универбыт-Драмтеатр-пр. Металлургов-ГИБДД-Павловского-Ноградская-Ярославская» - в прямом направлении; «Ярославская-Рембыттехника-Ноградская-Ника-ГИБДД-Дворец спрота-пр.Металлургов-Вокзал-Левый берег» - в обратном направлении.
- №6 перераспределен на маршрут №7.
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