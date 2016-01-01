Власти Новокузнецка рассказали, как преобразится сад Алюминщиков

В саду Алюминщиков полным ходом идут работы по благоустройству. Многие жители забеспокоились, когда строители начали вырубать деревья. Замглавы города - руководитель администрации Кузнецкого района Сергей Сухорев успокоил жителей Новокузнецка, заявив, что посадят новые.

«Мы сейчас благоустраиваем эту территорию. В ближайшее время сделаем три игровых площадки для детей разных возрастов, оборудуем зону для игры в шахматы, площадку для занятий воркаутом, место для скейтбордистов, а также здесь появится и двухсторонняя сцена.

Для подготовки строительной площадки пришлось убрать часть деревьев — старые спилили совсем, а молодые — выкопали и увезли для пересадки на территорию горбольницы №22. Там они уже приживаются на новом месте», - рассказал чиновник.