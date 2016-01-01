Прожиточный минимум повысили

Председатель Правительства Дмитрий Медведев подписал документ о повышении прожиточного минимума. За первый квартал 2017 года он будет составлять 9909 руб.(за четвёртый квартал 2016 - 9 691 руб.).

Для трудоспособного населения - 10701 руб. (2016 - 10 466 руб.), пенсионерам - 8178 руб.(2016 - 8 тыс.руб.) и 9756 руб.( 2016 - 9 тыс. 434 руб.) для детей.

Ранее мы сообщили, что сейчас в правительстве рассматривается законопроект о выравнивании МРОТ и прожиточного минимума. Схему разрабатывают сразу несколько ведомств.