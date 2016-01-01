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Новость от 23 Июня 2017

Горячее предложение от банка ВТБ

Может ли быть что-то общее между итальянской кухней и ипотекой? Оказывается, что может.

Ипотечные продукты, подобно приготовлению первоклассной пасты, могут быть «вкусными» и востребованными у потребителей. Особенно это стало актуальным в июне этого года, когда Группа ВТБ объявила об очередном снижении процентных ставок на жилищные кредиты.

На прошлой неделе банк ВТБ организовал кулинарный мастер-класс для своих партнёров – ведущих игроков на рынке недвижимости южной столицы Кузбасса, чтобы в неформальной обстановке рассказать о преимуществах ипотечных программ банков группы ВТБ, а также поделиться своими планами на будущее.

По мнению участников мероприятия, снижение ставок по ипотеке одним из ведущих игроков на рынке жилищного кредитования даст импульс для активизации операций с недвижимостью в Новокузнецке в летний период. Ведь теперь кредит на покупку готового жилья или квартиры в новостройке можно оформить по ставке от 10% годовых.

«Общее снижение ипотечных ставок составило 0,75 процентных пункта для готового жилья и 0,4 процентных пункта для новостроек, в результате чего базовая ставка по нашим жилищным кредитам сейчас составляет 11% годовых, с учетом комплексного страхования заемщика. Кроме того к базовой ставке могут быть применены различные дисконты, например в рамках комплексного предложения «Люди дела» для сотрудников сферы образования, здравоохранения, правоохранительных органов и госслужащих банком предоставляются льготные ставки по кредитам, в том числе и жилищным. Для этой категории клиентов скидки от базовой процентной ставки до 1%, т.е. ставка может быть от 10%», - сообщила руководитель группы ипотечного кредитования операционного офиса "Новокузнецкий" банка ВТБ Наталья Смирнова.

Но вернёмся к самому мероприятию. Во время кулинарного мастер-класса участники смогли узнать секреты приготовления классической пасты от шеф-повара ресторана открытой кухни “Паприка”, члена национальной гильдии шеф-поваров России Николая Шигарева. А также попробовали самостоятельно приготовить популярные итальянские блюда. В процессе приготовления равиоли, спагетти и фетуччини участники мастер-класса работали сообща, сплотились в единую команду участников рынка недвижимости .

“Нам нравятся мероприятия, которые организовывает банк ВТБ. Благодаря этому возникает возможность пообщаться с коллегами в необычной обстановке. Кроме того порадовала новость о снижении ставок по ипотеке банками группы ВТБ, думаю, что теперь жилищные кредиты нашего партнера станут еще более востребованы клиентами”, - отметила директор агентства недвижимости “Сибирь” Анна Сигитова.

“ВТБ предоставляет дополнительные скидки для своих партнеров и это положительно влияет на привлечение нами новых клиентов. Хочу отметить, что клиенты нашего агентства всегда в приоритете для банка и заявки от них рассматриваются максимально быстро. Вот недавно, в короткий промежуток времени мы отправили 10 заявок, и уже в течение недели они все были рассмотрены. Считаю, что оперативность в работе – это одно из конкурентных преимуществ банка ВТБ”, - отметила директор агентства недвижимости ООО “Ваш Вариант” Татьяна Михеева.

В конце мероприятия все участники смогли попробовать блюда, которые приготовили . Кроме этого, ипотечные партнёры ВТБ получили дипломы от шеф-повара о прохождении кулинарного мастер-класса.

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