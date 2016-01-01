Повысят по максимуму: Кузбассовцы будут больше платить за ЖКХ

С 1 июля для всех россиян повысятся тарифы на ЖКХ. Кемеровская область не исключение. Как рассказала радио «Маяк в Кузбассе» начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Гайденко, для нашей области сделали максимальную планку почти в 5,9%.

«Мы будем следить за повышением и в случае нарушений, будем принимать меры реагирования. Планка в 5,9% - это средняя величина, точные цифры будут в конце июня. Для наглядности, если плата у нас была 2 тыс. руб. за коммунальные услуги, то 5, 9% - это 118 руб.», - уточнила она.

Ранее мы сообщили, что в Кузбассе планируют повысить плату за проезд в общественном транспорте.