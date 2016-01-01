Россиян хотят лишить новогодних каникул

Коммунисты предложили отменить длинные новогодние каникулы, из-за которых сильно страдает российская экономика. По словам членов партии КПРФ, сами россияне просят сократить число выходных дней.

Как уточняет ВашГород, предлагается сделать выходным днём только 31 декабря, а взамен каникул учредить ещё несколько праздников. Например,18 марта — день присоединения Крыма к России или 7 ноября — «день Великой Октябрьской социалистической революции».

Отметим, сократить длинные каникулы в начале года предлагали и представители партии ЛДПР.