Бюджет Новокузнецка погряз в долгах

Компания «Кузбассэнергосбыт» опубликовала список должников за электроэнергию. Так, по данным энергетиков, на 1 июня бюджетные учреждения Новокузнецка накопили самый большой долг в Кемеровской области перед поставщиком.

Общая задолженность превысила 20 млн рублей. Просроченная задолженность составляет 8,9 млн рублей, хотя по состоянию на 1 января этого года просроченная задолженность была чуть более 4,3 млн рублей, а на 1 июня 2016-го долг новокузнецких бюджетных организаций составлял 10,6 млн рублей, из которых всего 700 тысяч были просроченной задолженностью.

Отмечается, что эта задолженность является реструктурированной.