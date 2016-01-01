RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 23 Июня 2017

Бюджет Новокузнецка погряз в долгах

Компания «Кузбассэнергосбыт» опубликовала список должников за электроэнергию. Так, по данным энергетиков, на 1 июня бюджетные учреждения Новокузнецка накопили самый большой долг в Кемеровской области перед поставщиком.

Общая задолженность превысила 20 млн рублей. Просроченная задолженность составляет 8,9 млн рублей, хотя по состоянию на 1 января этого года просроченная задолженность была чуть более 4,3 млн рублей, а на 1 июня 2016-го долг новокузнецких бюджетных организаций составлял 10,6 млн рублей, из которых всего 700 тысяч были просроченной задолженностью.

Отмечается, что эта задолженность является реструктурированной.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 