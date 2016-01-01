Специалисты рассчитали норму потребления воды в день

Специалисты из исследовательского центра клиники Майо в Миннесоте рассчитали точную норму потребления питьевой воды в день. Выяснилось, что многие люди пьют слишком мало воды.

Для нормального функционирования организма, мужчинам нужно выпивать в день около 13 стаканов воды (по 0, 35 л), женщинам чуть меньше – 9 стаканов.

Но эксперты уточняют, что у каждого человека индивидуальный расчёт. К примеру, спортсмены и женщины, сидящие на диете, должны пить в разы больше, отмечает издание The Daily Mail.



Медики напоминают, что употребление в пищу продуктов с высоким содержанием воды, таких как огурец или арбуз помогает «вымыть» токсины из организма.



