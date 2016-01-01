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Новость от 24 Июня 2017

Губернаторский симфонический оркестр Кузбасса покорил Китай

Губернаторский симфонический оркестр принял участие в международном фестивале «Шелковый путь». 

По приглашению китайской стороны, наши музыканты выступали в азиатской стране с 16 по 20 июня.

Музыканты также остановились в г.Фукан в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, где выступили на берегу живописного озера Чхонджи  (Небесное озеро) - на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря.

Послушать музыку в исполнении наших виртуозов пришло более 1,5 тыс. человек.

Как рассказал руководитель и главный дирижёр оркестра Тао Линь, наши музыканты исполнили лучшие произведения Сергея Рахманинова, Джоаккино Россини, Иоганнеса Брамса, Иоганна Штрауса и др.

«Музыкантов слушали очень внимательно полтора часа под палящим солнцем и даже не шелохнулись. Приняли очень хорошо», - рассказал он.

Напомним, танцоры из новокузнецкого ансамбля «Калинка» успешно выступили в масштабном проекте «Танцуют все!» 

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