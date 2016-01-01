От оптимизации соцобслуживания страдают старики и инвалиды

Россиян не устраивает качество социального обслуживания. К такому выводу пришли эксперты Счётной палаты после масштабного онлайн-опроса – в нем приняли участи почти 3 тыс. граждан из 74 регионов страны. Из них более 48% не устраивает качество социального обслуживания, а 49% считают его недоступным.

Эксперты считают, что такая ситуация сложилась из-за тотальной оптимизации, в результате которой резко сократилось количество центров социального обслуживания.

«Компетенция работников вызывает большие сомнения, перечень услуг скуден. Проблему усугубляют сложности в оформлении документов и сокращение количества социальных центров. При этом платят таким сотрудникам в разы ниже, чем на коммерческом рынке», - отмечают эксперты.

Более 23% совершенно не удовлетворены услугами социального обслуживания. Компетентность социальных работников не устраивает почти 40% опрошенных (43% удовлетворены, а 17% затруднились с ответом), передаёт газета Известия.

Как итог, из-за оптимизации сферы социального обслуживания пострадали самые незащищённые слои населения – пенсионеры и инвалиды.