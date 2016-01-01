Эксперт: Повышение пенсионного возраста выгодно для самих россиян

Как считает ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владимир Мау, повышать пенсионный возраст надо, но не для латания дыр в Пенсионном фонде, а для выгоды самих россиян.

«Повышать пенсионный возраст, чтобы решить чисто фискальную задачу – бессмысленно. Можно вместо этого перебросить деньги в Пенсионный фонд с других резервов или создать модель Стабилизационного фонда. Проблема не в этом, надо, чтобы госпенсии стали более адресными и более значимыми. Поэтому, скорее всего, пенсионный возраст следует повышать», - считает эксперт.

Он рассказал, что существует два разумных аргумента.

«Во-первых, это позволит сконцентрировать деньги у тех, кому они нужны более всего, то есть у людей старших пенсионных возрастов. Также можно решить проблему падения вклада трудовых ресурсов в ВВП», - рассказал он в интервью Российской газете.

Эксперт подчеркнул, что повышение пенсионного возраста до 65 лет увеличит численность людей трудоспособного возраста на 9 млн, а это население Швеции.

«С точки зрения экономического роста, согласитесь, вещь достаточно полезная», - подытожил он.

Ранее Путин рассказал, что вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается, но решение ещё не принято.