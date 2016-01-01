Нечем дышать: В Новокузнецке зафиксировано превышение вредных веществ

Как сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра, за 21 и 22 июня в Центральном и Орджоникидзевском районах Новокузнецка было зарегистрировано превышение ПДК гидрофторида, а в Куйбышевском районе - формальдегида.

«Общий уровень загрязнения на 23 июня ожидается невысокий», - уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщили, что жители Новоильинского района жалуются на запах с птицефабрики.