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Новость от 23 Июня 2017

Нечем дышать: В Новокузнецке зафиксировано превышение вредных веществ

Как сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра, за 21 и 22 июня в Центральном и Орджоникидзевском районах Новокузнецка было зарегистрировано превышение ПДК гидрофторида, а в Куйбышевском районе - формальдегида.

«Общий уровень загрязнения на 23 июня ожидается невысокий», - уточнили в ведомстве.

Ранее мы сообщили, что жители Новоильинского района жалуются на запах с птицефабрики. 

Для справки:

Гидрофторид – этобесцветный газ с резким запахом тяжелее воздуха, поэтому обычно скапливается в подвалах, тоннелях и шахтах. Фторид водорода содержится в выбросах суперфосфатных предприятий, предприятий черной металлургии и при электролитическом способе получения алюминия. Газ сильно раздражает дыхательные пути и обладает общей токсичностью, нечасто становится причиной массовых отравлений.

Формальдегид – это газ, обладает резким запахом. Его относят в группу чрезвычайно опасных веществ. Является канцерогеном, провоцирующим развитие опухолей носоглотки, а также вызывает головные боли, экзему и нарушения в работе мочеполовой системы у женщин

novokuznetsk.su

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