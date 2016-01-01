Нечем дышать: В Новокузнецке зафиксировано превышение вредных веществ

Как сообщают специалисты Кемеровского гидрометцентра, за 21 и 22 июня в Центральном и Орджоникидзевском районах Новокузнецка было зарегистрировано превышение ПДК гидрофторида, а в Куйбышевском районе - формальдегида.
«Общий уровень загрязнения на 23 июня ожидается невысокий», - уточнили в ведомстве.
Ранее мы сообщили, что жители Новоильинского района жалуются на запах с птицефабрики.
Для справки:
Гидрофторид – этобесцветный газ с резким запахом тяжелее воздуха, поэтому обычно скапливается в подвалах, тоннелях и шахтах. Фторид водорода содержится в выбросах суперфосфатных предприятий, предприятий черной металлургии и при электролитическом способе получения алюминия. Газ сильно раздражает дыхательные пути и обладает общей токсичностью, нечасто становится причиной массовых отравлений.
Формальдегид – это газ, обладает резким запахом. Его относят в группу чрезвычайно опасных веществ. Является канцерогеном, провоцирующим развитие опухолей носоглотки, а также вызывает головные боли, экзему и нарушения в работе мочеполовой системы у женщин
novokuznetsk.su
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