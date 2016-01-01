В Кузбассе с начала купального сезона утонули 25 человек

С начала сезона в Кузбассе погибли 25 человек, причём 10 – дети. На днях в Таштаголе утонул школьник, купаясь в водохранилище, а 20 июня в водоеме села Березово Новокузнецкого муниципального района утонул ребенок 11 лет. сообщает Вести 42. Специалисты ещё раз напоминают, что нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения и купаться на диких пляжах.

«Люди отдыхают и купаются в тех местах, где это запрещено. А в воде могут быть водоросли или мусор, купающийся может запутаться или пораниться. Холодные ключи могут вызвать судороги. Тем более дно у озёр бывает резко обрывается. Купаться на диких пляжах опасно», - предупредил инспектор ГИМС Сергей Волохонский.

Ранее мы рассказали, где в Новокузнецке безопасно купаться.