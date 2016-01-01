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Новость от 23 Июня 2017

Как наказали дебошира, напавшего на фельдшера скорой помощи

Накануне мировой судья Заводского района Новокузнецка вынес обвинительный приговор молодому человеку, напавшему на фельдшера скорой помощи.

Дебошира признали виновным и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. У обвиняемого есть 10 дней на обжалование приговора, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, новокузнечанин напал на молодую женщину-фельдшера, когда та оказывала ему медицинскую помощь и выводила из тяжёлого алкогольного обвинения. Врачи после диагностировали у неё перелом ноги, многочисленные ушибы и ссадины. Инцидент произошёл в октябре 2016 года.     

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