Как наказали дебошира, напавшего на фельдшера скорой помощи

Накануне мировой судья Заводского района Новокузнецка вынес обвинительный приговор молодому человеку, напавшему на фельдшера скорой помощи.

Дебошира признали виновным и назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы. У обвиняемого есть 10 дней на обжалование приговора, сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, новокузнечанин напал на молодую женщину-фельдшера, когда та оказывала ему медицинскую помощь и выводила из тяжёлого алкогольного обвинения. Врачи после диагностировали у неё перелом ноги, многочисленные ушибы и ссадины. Инцидент произошёл в октябре 2016 года.