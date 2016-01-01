Новокузнечан позвали на работу в управление судебных приставов

Безработных новокузнечан приглашают на работу. В Центре занятости населения до 30 июня идёт отбор кандидатов на должность судебных приставов в Управление службы судебных приставов.

У кандидата должно быть высшее экономическое или юридическое образование, либо высшее профессиональное образование (ВПО), опыт работы не обязателен.

Кроме этого, на нужны судебные приставы. От соискателя требуется среднее профессиональное образование.

Все желающие трудоустроиться могут подойти на Спартака, 7, в кабинет № 309 с 13 до 14 часов.

Более подробная информация здесь.