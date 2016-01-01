RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 24 Июня 2017

В Пензе уволили чиновников за просмотр на работе сайтов с "сомнительными девушками"

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил СМИ, что он уволил нескольких человек за просмотр сомнительных сайтов в рабочее время, сообщает PenzaNews.

Белозерцев подчеркнул, что такая участь постигла уже нескольких человек, а в его команде "люди, которые заходят в интернет в рабочее время вместо своей непосредственной работы, не нужны". На этих должностях, считает Иван Белозерцев, должны работать люди, которые действительно этого хотят.

«А у нас в интернет «упали», и по этим сайтам [заходят] непонятно каким, где сомнительные девушки выставляют свои фотографии или что-то еще. Вообще позор», — подчеркнул Белозерцев.

Теперь в Пензенской администрации усилят контроль за деятельностью на рабочем месте и, возможно, лишат даже соцсетей.

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 