Кузбассовцы смогут оформить электронный больничный

С 1 июля вступает в силу новый федеральный закон №86-ФЗ, по которому жители Кузбасса смогут оформлять наряду с бумажным электронный больничный, который будет иметь равную юридическую силу. Все региональные поликлиники начнут поэтапное подключение к системе Фонда соцстрахования, а врачи смогут оформлять листок нетрудоспособности в форме электронного документа с согласия застрахованного лица.

С 11 июля уже в 11 кузбасских медучреждениях будет доступна эта услуга, сообщают в пресс-службе Кузбасского регионального отделения ФСС РФ.

Жители Новокузнецка смогут оформить электронный больничный вгородской клинической больнице № 1 и № 29.Какой лучше оформить больничный – решать работнику. Новая система поможет сэкономить время и минимизирует количество ошибок при его заполнении, а также исключит возможность его подделки.