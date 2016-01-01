Новокузнечане зажгли водные фонарики

Накануне открылся фестиваль Водных фонариков в Новокузнецке. Сотни горожан вечером в пятницу, 23 июня, решили зажечь фонарики, причём не только водные, но и воздушные. Каждый загадывал своё заветное желание и отправлял в свободное плавание горящий цветок.

«Вчера мы тоже загадали желание и запустили водный фонарик. Всё понравилось, была и развлекательная программа, даже сцену оборудовали. Но было очень много машин. На подъезде к парку «Водный» образовалась большая пробка. При этом машины пытались разъехаться и люди шли непрерывным потоком. Сложно очень с парковкой было. Так что организаторы не все продумали. А ещё все интересное закончилось уже в 22 часа, когда только стемнело. Слишком рано фонарики запускали, думаю, стоит позже это мероприятие начинать», - поделился своими впечатлениями Александр.

Напомним, в этом году организаторы решили сделать фестиваль двухдневный. Поэтому, кто не успел вчера, может сегодня посетить самое романтичное мероприятие года. Узнать подробности можно здесь.