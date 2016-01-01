RSS    Реклама на сайте

Реклама


Наши читатели



Новости Новокузнецка

Архив новостей

Больше всего обсуждают

Выбор редакции

ААА

Новость от 24 Июня 2017

Новокузнечане зажгли водные фонарики

Накануне открылся фестиваль Водных фонариков в Новокузнецке. Сотни горожан вечером в пятницу, 23 июня, решили зажечь фонарики, причём не только водные, но и воздушные. Каждый загадывал своё заветное желание и отправлял в свободное плавание горящий цветок.

«Вчера мы тоже загадали желание и  запустили водный фонарик. Всё понравилось, была и развлекательная программа,  даже сцену оборудовали. Но было очень много машин. На подъезде к парку «Водный» образовалась большая пробка. При этом  машины пытались разъехаться и люди шли непрерывным потоком. Сложно очень с парковкой было. Так что организаторы не все продумали. А ещё все интересное закончилось уже в 22 часа, когда только стемнело. Слишком рано фонарики запускали, думаю, стоит позже это мероприятие начинать», - поделился своими впечатлениями Александр.

Напомним, в этом году организаторы решили сделать фестиваль двухдневный. Поэтому, кто не успел вчера, может сегодня посетить самое романтичное мероприятие года. Узнать подробности можно здесь. 

novokuznetsk.su

Подписывайтесь на нас:

Ошибка в тексте? Выдели её мышкой и нажми Система Orphus  Читай наши новости на


Уважаемые читатели! Теперь у novokuznetsk.su появилась еженедельная рассылка лучших новостей недели!

 

 