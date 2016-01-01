Власти Новокузнецка рассказали, почему новая дорога "утонула"

В минувший четверг на Новокузнецк обрушилась гроза с градом. Традиционно по всему городу образовались огромные лужи. Под воду ушла и отремонтированная дорога на улице Хлебозаводской.

Как разъяснили городские власти, новая дорога утонула из-за аномально обильных дождей, к тому же ремонтные работы по водоотведению ещё не завершены и акты выполненных работ не подписаны.