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Новость от 24 Июня 2017

Власти Новокузнецка рассказали, почему новая дорога "утонула"

В минувший четверг на Новокузнецк обрушилась гроза с градом. Традиционно по всему городу образовались огромные лужи. Под воду ушла и отремонтированная дорога на улице Хлебозаводской.

Как разъяснили городские власти, новая дорога утонула из-за аномально обильных дождей, к тому же ремонтные работы по водоотведению ещё не завершены и акты выполненных работ не подписаны.

 «Сейчас здесь проводятся работы по созданию системы отведения. Рабочие сделают три дренажных колодца и водоотводную канаву в районе железнодорожного переезда. Подрядчик (Новокузнецкое дорожно-ремонтное управление (НДРСУ) должен выполнить весь объём работ и подготовить акт приема-сдачи до 5 июля», - уточнил руководитель управления дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства города Новокузнецка Андрей Горшенин.

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